Площадь потушенных лесных пожаров в Якутии в пять раз превысила прошлогоднюю

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии, потушенных в этом году, в пять раз больше прошлогодней. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Якутия 24" глава региона Айсен Николаев.

"Если в прошлом году речь шла о 6-7 тыс. га, то сейчас речь идет о территориях порядка 30-40 тыс. га, на которых тушились пожары и потушены пожары на начальной стадии. Это как раз помогло по ряду районов не допустить широкого распространения пожаров", - сказал Николаев.

Глава региона отметил засушливую погоду, которая привела к пожарам в северной части республики, назвав Абыйский, Верхоянский, Среднеколымский, Момский, Томпонский, Эвено-Бытантайский районы.

"Нам очень помогли решения, принятые на уровне президента страны, по выделению дополнительного финансирования, это помогло нам мобилизовать дополнительные силы, ситуацию взять под контроль. Наша главная задача была [в том], чтобы не пострадали наши населенные пункты, она на сегодня достигнута", - сказал Николаев.

Ранее власти сообщали, что почти 500 млн рублей выделено Якутии дополнительно из федерального бюджета на тушение лесных пожаров. Режим ЧС регионального характера в лесах Якутии, введенный в июле из-за пожаров, был отменен 20 августа.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).