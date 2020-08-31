Более 200 тыс. человек посетили Ржевский мемориал с момента открытия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ржевский мемориал советскому солдату за два месяца с момента открытия посетили более 200 тыс. человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Музея Победы.

В пресс-службе отметили, что на территории мемориального комплекса также открыт интерактивный музей, в котором посетители смогут узнать о боях на Ржевско-Вяземском направлении. В частности, там установлена информационная система, благодаря которой можно найти сведения о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. В экспозиции представлены также фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

"Мемориал Советскому солдату подо Ржевом за прошедшие два месяца, безусловно, стал культовым местом. Почтить память героев приезжают ветераны и юнармейцы, представители общественных организаций и профессиональных сообществ, здесь проходят памятные акции - например, на территории комплекса совсем недавно была развернута самая большая георгиевская лента в мире. Этот величественный монумент притягивает сотни тысяч людей, побуждает их задуматься о цене Победы и вспомнить своих воевавших родных. Показательна, например, история московской семьи, в которой поездку на Ржевский мемориал 13-летняя девочка попросила в качестве подарка к своему дню рождения", - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Его построили на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Строительство началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 м и весом 200 т. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.