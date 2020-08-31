Воронежские власти направили из облбюджета более 180 млн рублей на соцподдержку школьников

ТАСС, 31 августа. Власти Воронежской области направили из областного бюджета более 180 млн рублей на социальную поддержку школьников, относящихся к льготной категории граждан. Помощь предполагает денежную выплату на школьную форму, компенсацию питания и проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба Воронежской областной думы.

"Более 180 млн рублей направлено из облбюджета на питание, проезд и подготовку к учебному году воронежских школьников. В соответствии с областным законом "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" таким семьям представляются сразу три меры соцподдержки", - сообщает пресс-служба.

Так, на предоставление денежной выплаты на приобретение школьной формы из областного бюджета распределено 10 млн рублей, ее смогут получить более 2,5 тыс. детей. Еще 11 млн рублей предусмотрено на выплаты школьникам и студентам из многодетных малоимущих семей в виде компенсации проезда в общественном транспорте к месту учебы и обратно. Ее размер составляет 500 рублей. Еще по 624 рубля ежемесячно школьники и студенты получат в виде компенсации за питание, на это выделено более 26,6 млн рублей.

Как сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, депутаты регионального парламента продлили до 31 декабря 2021 года срок действия такой меры соцподдержки, как льготный проезд школьников, студентов вузов и техникумов на пригородном железнодорожном транспорте. "На сегодняшний день вне зависимости от доходов семьи все школьники старше семи лет и студенты-очники колледжей и вузов получают 50-процентную льготу на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года. На компенсацию перевозчикам для реализации этой меры соцподдержки из бюджета региона в 2020 году направлено 19,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 сентября этого года более 100 тыс. учеников 1-4-х классов будут получать бесплатное горячее питание. На это из областного бюджета выделено 117,8 млн рублей.