Калужские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 30 сентября

ТАСС, 31 августа. Власти Калужской области продлили режим повышенной готовности, предполагающий ограничения для борьбы с распространением коронавируса в регионе, до 30 сентября. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном сайте правительства региона.

"В абзаце первом пункта 1 постановления слова [о введении режима повышенной готовности] "по 24:00, 31 августа 2020 года" заменить словами "по 24:00, 30 сентября 2020 года", - говорится в постановлении.

К концу августа в Калужской области отменили самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет, возобновили работу учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, а также бани и сауны, фитнес-центры, торговые центры учреждения общественного питания. Не запрещаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открылись для планового приема амбулаторные поликлинические отделения, разрешены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинская реабилитация, плановая госпитализация в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

К 31 августа в Калужской области коронавирус выявили у 8055 жителей. За все время 6870 человек выздоровели, 67 пациентов умерли.