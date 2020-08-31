Вакцинация детей от пневмококковой инфекции началась в Мордовии

ТАСС, 31 августа. Медики Мордовии начали вакцинацию детей от пневмококковой инфекции, также в регион поступило более 40 тыс. доз вакцины против гриппа для детей, сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

Президент России Владимир Путин ранее поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска.

"В республике на текущей неделе начали прививать детей от пневмококковой инфекции. Для взрослых из группы риска такая вакцина будет закуплена в ближайшее время на средства регионального бюджета. Детская вакцина против гриппа уже поступила в регион в количестве 40 388 доз, противогрипповая вакцина для взрослых прибудет в республику на днях в количестве 111 465 доз", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, региональное аптечное предприятие "Фармация" также закупает вакцину против гриппа для реализации работодателям, которые будут организовывать иммунизацию своих сотрудников.

По данным правительства республики, глава Мордовии Владимир Волков поручил охватить вакцинацией 75% жителей республики и 80% лиц, входящих в группу риска. Прививку получат больше 100 тыс. детей, 118 тыс. пожилых людей, больше 32 тыс. медработников и педагогов, 16 тыс. студентов. Больше 402 тыс. доз вакцины от гриппа планируют закупить на федеральные средства, остальные - за счет республиканского бюджета и средств работодателей. Также на республиканские средства приобретут 15 306 доз вакцины против микробной пневмонии.

В прошлом году от гриппа и ОРВИ в Мордовии были привиты около половины жителей республики, 20 тыс. вакцин было приобретено за счет работодателей.