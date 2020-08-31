Иностранные студенты Вятского госуниверситета пройдут карантин в профилакториях

КИРОВ, 31 августа. /ТАСС/. Студенты Вятского государственного университета (ВятГУ), прибывшие из других стран, пройдут 14-дневный карантин в профилакториях. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства области.

"Нам необходимо обеспечить изоляцию всех прибывших иностранных студентов. У нас есть профилактории, где они будут размещены на 14 дней изоляции", - цитирует пресс-служба ректора ВятГУ Валентина Пугача.

По словам ректора, вуз откажется от всех массовых мероприятий - концертов, спортивных событий, все студенты и преподаватели будут находиться в масках, преподавателям разрешено снимать маски во время чтения лекции, если дистанция позволяет. Также педагоги старше 65 лет будут работать либо дистанционно, либо в университете, но без контакта со студентами. Кроме того, в вузе пересмотрели режим работы разных групп, чтобы избежать скопления студентов. В целом, по данным правительства области, вузы региона готовы к работе в очном режиме с соблюдением всех требований.

В очном формате начнут учебный год и школы региона, все они также готовы соблюдать дополнительные меры безопасности. Так, завершается установка обеззараживателей воздуха в школах, будут разведены потоки приходящих в школу детей, на входе будут мерить температуру бесконтактным способом, а также обрабатывать руки. 1 сентября торжественные линейки в школах пройдут на открытом воздухе, но только для учащихся 1-х и 11-х классов. Участие в них смогут принять одновременно не более четырех классов из параллели при соблюдении дистанцирования. Родителей и педагогов обяжут использовать маски.

Всего в Кировской области функционируют 1 135 образовательных организаций, в числе которых 455 школ. 1 сентября к занятиям приступят более 142 тыс. детей, из них 16,5 тыс. - первоклассники. По данным правительства, на подготовку образовательных организаций к новому учебному году и проведение ремонтных работ в текущем году направили более 422 млн рублей.