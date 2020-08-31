В Минобрнауки заявили, что вузы смогут обеспечить соблюдение санитарных мер в общежитиях

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские вузы имеют достаточно средств для обеспечения соблюдения санитарных требования в общежитиях во время пандемии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве отметили, что из резервного фонда правительства вузам в условиях пандемии были предусмотрены средства в объеме 8 млрд 123 млн рублей.

"В связи с чем образовательные организации в рамках указанных средств, а также средств от приносящей доход деятельности могут осуществлять соблюдение всех необходимых мер для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами при организации проживания обучающихся в общежитиях", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве также добавили, что сегодня в студенческих общежитиях проживает около 800 тыс. человек.