Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык обучения

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Новый учебный год на Украине, который впервые начинается в условиях пандемии коронавируса, также знаменует очередной виток притеснения языков национальных меньшинств в сфере образования, прежде всего русского. С сегодняшнего дня все русскоязычные школы, начиная с пятого класса, обязаны переходить на украинский язык обучения. Эту норму предусматривают сразу несколько законов Украины, принятых в разное время.

Осенью 2017 года Верховная рада приняла новый закон "Об образовании", которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык - украинский. С 2018 года классы с преподаванием на языках национальных меньшинств остались только в младшей школе, что поставило в дискриминируемое положение около 400 тысяч детей - представителей нацменьшинств. Это же положение содержит закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подписал за пять дней до истечения своих президентских полномочий - 15 мая 2019 года - Петр Порошенко.

В указанных законах прописано, что получение общего среднего образования "на языке соответствующего коренного народа или нацменьшинства" продолжается до 1 сентября 2020 года, затем весь образовательных процесс должен постепенно переходить на украинский язык. Однако здесь же содержится отступление, что для представителей нацменьшинств, языки которых являются официальными языками Евросоюза и которые начали обучение до 1 сентября 2018 года, указанный переход отсрочен до 1 сентября 2023 года. При этом на языке национального меньшинства можно будет изучать только один предмет - родной язык.

После принятия закона "Об образовании" некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. Однако эти рекомендации Киев проигнорировал.

Минобразования Украины сообщало в феврале, что всего в стране 125 русскоязычных школ. Кроме того, 43 частные школы преподавали на русском.

Постепенная украинизация

Еще одним документом, который предполагает три модели изучения украинского языка в школах, является закон "О полном общем среднем образовании", который был принят Радой в январе 2020 года и подписан президентом страны Владимиром Зеленским в марте.

Первая модель касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ нацменьшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным. На родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе. При этом в 5-м классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к 9-му классу до 40%. В старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с 5-го класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

Нововведения в языковой сфере Украины, предусмотренные в том числе этим законом, привели к проблемам на международном уровне для Киева. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила по этому поводу жесткую резолюцию. Раскритиковала и назвала дискриминационным новый закон Венецианская комиссия Совета Европы. Протест выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны. Будапешт с 2017 года блокирует министерские встречи Комиссии НАТО - Украина, протестуя против принятия Киевом дискриминационного закона "Об образовании", который ущемляет права языковых меньшинств, в частности венгерской диаспоры.

Проект Бужанского отложен

В парламенте Украины ранее был зарегистрирован проект закона, автором которого выступил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который предусматривает для всех отсрочку перехода школ на украинский язык до 2023 года. Перечень учебных предметов, изучаемых на государственном языке (украинском), определяется "образовательной программой учебного учреждения с учетом особенностей языковой среды". Между тем парламентарии не стали рассматривать его на предыдущей сессии и ушли на летние каникулы.

На автора проекта и сам законопроект обрушился шквал критики со стороны представителей партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", а также ряда националистических организаций. Сторонники Порошенко неоднократно пикетировали Раду с требованием снять документ с рассмотрения. Часть депутатов "Слуги народа" в ответ на протесты распространила заявление о том, что не будет поддерживать законопроект, который "вносит раскол в общество". Как заявлял сам Бужанский, его законопроект отложен на неопределенный срок.

Заявление Совфеда РФ

Совет Федерации 24 июля принял заявление в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины, в котором призвал международные структуры и парламенты европейских стран защитить их права. Сенаторы констатировали, что законы "О функционировании украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании" противоречат Конституции Украины и принятым страной международным обязательствам, а также ущемляют интересы русскоязычных жителей страны, нацелены на тотальную украинизацию.

Члены Совета Федерации заявили о том, что нынешнее руководство Украины продолжило дискриминационный курс бывшего президента страны Петра Порошенко, "направленный на ограничение прав русскоязычного населения на обучение на родном языке". В заявлении также подчеркивается, что политика насильственной украинизации стала "одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей".

При Зеленском ничего не изменится

Курс на тотальную украинизацию общества, в том числе в образовательной сфере, заложенный при экс-президенте Петре Порошенко, вряд ли изменится, пока у руководства страны будут Владимир Зеленский и его политическая сила. Такое мнение ранее высказал в беседе с корр. ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Президент и его команда и не способны, и боятся изменить ключевые принципы гуманитарной политики Порошенко, по которым продолжает развиваться наша страна. И смотрят на это прагматично, как на инструмент торгов или сделки с Россией, не как на проблему прав человека или проблему своих же граждан", - сказал эксперт. По его мнению, по факту русскоязычные школы на Украине закрывает не Порошенко, а как раз Зеленский, который не инициировал какие-либо коррективы законов.

"Были реакции международных организаций с осуждением [принятых законов], но власти Украины их игнорируют в силу того, что право контролирует улица. В силу того, что власть хочет дружить с улицей, радикальными группами, она игнорирует эти призывы", - подчеркнул Бортник. По его мнению, Европа не будет вводить санкции против Украины, "списывая все на войну, на особенности украино-российского противостояния".