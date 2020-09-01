На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0

ТАСС, 1 сентября. Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли во вторник в 66 км от поселка Палана на западном побережье Камчатского полуострова, сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. По данным филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда была 6,0.

Глубина подземных толчков составила 10 км. Информация о последствиях землетрясения уточняется, сообщается на сайте центра.

В камчатском филиале Единой геофизической службы РАН ТАСС уточнили, что магнитуда землетрясения составила 6,0. Жители поселка Палана ощутили подземные толчки силой в 2-3 балла.

По информации главного управления МЧС России по Камчатскому краю, оперативные группы спасателей обследуют здания на наличие повреждений. По предварительной информации, жертв и значимых разрушений нет. Угрозу цунами не объявляли.