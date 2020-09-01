Вузы на Дальнем Востоке начали занятия очно

ТАСС, 1 сентября. Занятия в высших учебных заведениях Дальнего Востока начались 1 сентября, они зачастую будут проходить в традиционной форме - очно, в аудиториях. При этом студенты должны будут сдавать анализы на коронавирус, а сами вузы создали запасы защитных и дезинфицирующих средств, антисептиков, установили рециркуляторы, озонаторы. Об этом в первый день нового учебного года ТАСС рассказали в вузах Дальневосточного федерального округа.

"Все студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) без исключения будут сдавать анализы на COVID-19. Забор анализов будет проводиться в клинике университета бесплатно ИФА-методом. Кроме того, в ближайшее время должна открыться собственная лаборатория по проведению ПЦР-анализов, - сказал ректор вуза Анатолий Николаев. - Это одно из главных условий начала работы вузов, без этого мы не сможем в полной мере обезопаситься от угрозы появления очага [коронавируса]".

Руководство Амурского государственного университета (АмГУ) составило расписание так, что обучение студентов из разных курсов начнется не одновременно, а будет растянуто на сентябрь. Таким образом, учеба возобновится в вузе постепенно. Это одна из главных особенностей начала учебного года, отметил проректор по учебной и научной работе АмГУ Андрей Лейфа. "Занятия сохранят свою продолжительность, мы не планируем отходить от академических часов, иначе будет нарушена реализация образовательного процесса в целом", - сказал он.

Пока позволяет погода, физкультуру в АмГУ разрешили проводить на улице, формат лекционных занятий также не изменится. Площадь лекционных аудиторий позволяет не отказываться от потоковых лекций, студентов будут лишь просить рассаживаться на таких занятиях в шахматном порядке для соблюдения дистанции.

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) занятия начнутся 14 сентября. Они будут идти очно, но с использованием и электронной образовательной среды. Студентам выдадут защитные маски для посещения занятий - масочный режим будет действовать в новом учебном году на всей территории вуза, работникам и студентам без масок будет запрещен доступ в корпуса. А вот справки об отсутствии коронавирусной инфекции для учебы не понадобятся.

Кроме того, для профилактики коронавируса в ДВФУ будет организована бесконтактная термометрия, предоставлены дезинфицирующие средства для рук. В учебных корпусах будут проводить регулярную уборку и дезинфекцию, а вентиляционные системы во всех зданиях, в том числе в общежитиях, прошли противоэпидемиологическую обработку. В местах общего пользования будет проводиться обеззараживание воздуха, учебные помещения на перерывах будут проветривать.

Бум на медицинские и IT-специальности

Повышенный интерес абитуриентов к IT-отрасли и медицинским профессиям отметили в этом году в СВФУ, в АмГУ и во Владивостокском государственном университете технологии и сервиса (ВГУЭС). "У нас больше всего заявлений от абитуриентов поступило по отраслям, связанным с IТ-технологиями, а также на технические и медицинские направления", - сказал проректор по непрерывному образованию и кадровой политике СВФУ Михаил Федоров.

Число желающих получить медицинское образование в СВФУ в этом году возросло более чем в два раза. "928 человек подали 1 715 заявлений на поступление в мединститут, в прошлом году общее число заявлений в институт составило 700. Среди медицинских специальностей самый высокий конкурс отмечается по направлению "Лечебное дело", - добавили в пресс-службе вуза.

В Амурском госуниверситете, по данным пресс-службы, наиболее востребованными направлениями стали "Информатика и вычислительная техника", а также "Информационные системы и технологии". "Все больше абитуриентов выбирают специальности, связанные с реальным сектором экономики и новыми перспективными профессиями - "Автоматизация технологических процессов и производств", "Электроэнергетика и электротехника", "Химическая технология", - рассказала ответственный секретарь приемной комиссии вуза Любовь Романова.

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в этом году высокий конкурс - 27 человек на место - отметили на специальности "Медицинская биохимия". Еще один крупный вуз Приморья, Владивостокский государственный университет технологии и сервиса, открывает обучение по двум новым направлениям - "Цифровая экономика" и "Программная инженерия.

"Ситуация, сложившаяся из-за коронавирусной инфекцией, стала своеобразным фильтром, показавшим важность и высокую востребованность одних специальностей и нежизнеспособность других, а также укрепила сложившийся тренд на глобальную диджитализацию. ВГУЭС актуализировал свои образовательные программы, адаптировав их под изменившиеся требования рынка труда и открыв два новых направления подготовки", - пояснили в вузе.

Особенности приемной кампании

Пандемия внесла коррективы в приемную кампанию. Во всех вузах она прошла в дистанционном режиме.

Северо-Восточному федеральному университету, который получил более 24 тыс. заявлений о поступлении от 12 тыс. абитуриентов, быстро адаптироваться помог новый программный продукт, разработанный еще в прошлом году для удобства подачи документов в вуз. "Программа удобна тем, что открывается со всех гаджетов, зайти со смартфона даже удобнее. Абитуриенты и их родители оценили такой способ подачи документов, - пояснили в вузе. - Вступительные экзамены проводились устно с использованием средств видео-конференц-связи и письменно через СЭДО Moodle с помощью системы прокторинга. Некоторым абитуриентам было сложно при идентификации личности и в подборе техники, но позднее, когда ребята привыкли и были увеличены мощности сервера, экзамены прошли в штатном режиме".

В АмГУ поступило около 7 тыс. заявлений от выпускников школ. В вузе отметили плюсы дистанционной вступительной кампании: документы смогли подать абитуриенты из Иркутской, Магаданской областей, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев и других регионов России, а также из КНР и Таджикистана.

Были и минусы - технические проблемы при проведении вступительных испытаний. "У некоторых поступающих отключалось электричество или интернет, в этих случаях они могли продолжить испытание позже, либо сдать его в резервный день", - пояснила Романова. Он добавила, что впервые в АмГУ подал документы победитель Всероссийской олимпиады школьников: благодаря своей победе он зачислен в вуз без вступительных испытаний.

Свой рекорд есть и у ДВФУ: на направления подготовки бакалавриата и специалитета в университет подано 26,2 тыс. заявлений от 9,3 тыс. абитуриентов из 82 регионов России и 30 иностранных государств. Это почти на 7 тыс. заявлений и 2,5 тыс. абитуриентов больше, чем в 2019 году. Несмотря на ограничения по въезду в РФ из-за пандемии коронавируса в ДВФУ документы подали более 630 иностранных абитуриентов из 30 стран, включая Японию, Бразилию, Египет, Индию. В прошлом году на первый курс вуза были зачислены более 500 граждан из 28 стран.

Иностранные студенты будут обучаться в вузах Дальнего Востока в онлайн-формате, учебный год для них начнется в полном соответствии с учебным планом. В Амурском госуниверситете, где учатся граждане Китая, учеба для иностранцев возобновляется с 1 сентября. "Личные кабинеты для дистанционного обучения студентов готовы, преподаватели в настоящий момент вносят в них необходимые для занятий материалы, - отметили в вузе. - Наши иностранные студенты проживают в общежитиях отдельно, в одном из общежитий для них выделен целый подъезд, поэтому в случае необходимости мы сможем соблюсти требования Минобрнауки РФ о прохождении иностранными студентами обязательной 14-дневной обсервации".