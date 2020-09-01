Участники "Московского долголетия" посетили за месяц более 4 тыс. занятий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Жители столицы, которые стали участниками проекта "Московское долголетие", с 1 августа посетили более 4 тыс. разных занятий и мастер-классов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Первый месяц занятий проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе (с 1 августа) показал, насколько этот проект важен и дорог москвичам старшего поколения. С момента старта офлайн-программ организаторы провели уже более 4 тыс. занятий. На данный момент очно занимаются около 28 тыс. человек. В работу по организации кружков и секций на свежем воздухе включились 363 организации", - приводят в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что сейчас открыто более полутора тысяч групп по спортивным, творческим и интеллектуальным направлениям, в которых создано более 50 тыс. мест для желающих возобновить участие в проекте офлайн. Кроме того, сохраняются занятия в онлайн-формате. Самыми популярными занятиями на свежем воздухе стали скандинавская ходьба и гимнастика - их выбирают 25% участников проекта.

Сейчас в проекте открыто более тысячи групп по скандинавской ходьбе, гимнастике, зумбе, йоге, гимнастике цигун, футболу, настольному теннису и другим видам спорта. Первые недели преподаватели давали облегченные упражнения, делая акцент на те, которые помогают восстановить кровообращение, укрепить мышцы, сердце и сосуды. Некоторые участники начали вести дневники спортивных достижений.

"Также на открытом воздухе проходят занятия по творческим и образовательным направлениям. Москвичи старшего поколения могут записаться в кружок "Московский театрал", в мастерские по изготовлению украшений, на занятия по краеведению или ландшафтному дизайну", - добавляется в материале.

В первый месяц работы проекта в столичных парках проходили мастер-классы на открытом воздухе, которые проводили звездные эксперты и друзья "Московского долголетия". Участники проекта смогли посетить урок профессионального танцора и участника телепроекта "Танцы со звездами" Артема Лялина, творческий урок художника и граффити-райтера организатора крупных фестивалей и выставок уличного искусства Миши Most, урок по вокалу певца и композитора Марка Тишмана. В скором времени участники проекта встретятся с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Екатериной Бобровой и телеведущей Оксаной Федоровой.