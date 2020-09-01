Глава ГИБДД поблагодарил учителей за обучение детей безопасному поведению на дорогах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников поздравил детей и преподавателей с Днем знаний, а также поблагодарил учителей, которые из-за пандемии коронавируса обучали детей навыкам безопасного поведения на дорогах в дистанционном формате.

"Сегодня дети вновь приступают к занятиям, возвращаются за школьные парты, после долгого перерыва встречаются с учителями и одноклассниками. 2020-й год всему миру принес серьезные испытания. Во многом изменился привычный уклад жизни, серьезные коррективы претерпел образовательный процесс. И сегодня я хотел бы прежде всего сказать слова благодарности педагогическим работникам, юным инспекторам движения, активистам из числа родительской общественности, сотрудникам Госавтоинспекции, - всем тем, кто сумел оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию и перевести процесс обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах в дистанционный формат", - сказал Михаил Черников, слова которого привели в Госавтоинспекции.

Он также отметил, что сотни энтузиастов своего дела, людей, неравнодушных к проблеме безопасности детей на дорогах, смогли предложить юным пользователям интернета самые разнообразные обучающие, воспитательные, просветительские и развлекательные проекты по правилам дорожного движения в онлайн-режиме.

"Это был совершенно новый опыт работы для всех нас, но он еще раз подтвердил востребованность в обществе проблематики детского дорожно-транспортного травматизма. Действительно, воспитание грамотного, законопослушного участника дорожного движения - непрерывный процесс, фундамент которого закладывается в самом раннем детстве и продолжается на протяжении всей жизни. Правила безопасного поведения на дорогах - это наука, которую человек изучает каждый день, долгие годы, а потом передает эти знания новым поколениям", - отметил глава Госавтоинспекции.

Он также пожелал тем, кто делает первые шаги в освоении этой науки только отличных оценок, а тех, кто уже имеет твердые знания по предмету, призвал помочь освоить его самым юным участникам дорожного движения и стать для них правильным примером.