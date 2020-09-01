Кабмин выделил 253,7 млн рублей на завершение строительства новой школы в Магадане

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 253 млн рублей на завершение строительства в этом году новой школы с детским садом в Магадане. О подписании соответствующего распоряжения сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Магаданская область получит 253,7 млн рублей на завершение строительства школы, совмещенной с детским садом, - говорится в сообщении. - Здание должно быть достроено до конца 2020 года". В правительстве уточнили, что учреждение в микрорайоне Снежный в Магадане сможет принять 50 школьников и 30 детей дошкольного возраста.

Решение о дополнительном финансировании строительства этого объекта премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял во время рабочей поездки на Дальний Восток в августе. "Доклад о завершении работ должен быть представлен в правительство до 20 февраля 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Ранее на заседании правительства Мишустин потребовал от региональных властей проконтролировать, чтобы уже в этом году закончились все работы по строительству этой школы.