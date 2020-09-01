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Премьера Эстонии Юри Ратаса прооперировали

Бюро премьер-министра не уточнило, была ли операция плановой

ТАЛЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас находится на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице после проведенной накануне операции из-за очага воспаления в кишечнике. Об этом бюро премьер-министра сообщило во вторник.

По его информации, состояние здоровья премьера улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. В бюро не уточнили, была ли операция плановой.

Как указано в сообщении, обязанности главы кабмина вплоть до его возвращения будет исполнять министр финансов Мартин Хельме.

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ЭстонияРатас, Юри
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