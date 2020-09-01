Путин надеется, что до конца года крупнейшие детские лагеря отдыха возобновят работу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что крупнейшие российские детские лагеря отдыха возобновят работу до конца года. Об этом он заявил во время Всероссийского открытого урока.

"Мы постепенно открываем наши федеральные центры. Известный центр для одаренных детей "Сириус" уже начал принимать из разных регионов. Так будет и в других крупных центрах, надеюсь, и в "Артеке" так будет, "Океане", в "Орленке", - сказал Путин.

Он отметил, что открываться лагеря должны с соблюдением требований санитарных врачей. "Поэтому я надеюсь, что до конца этого года все-таки ребята из разных регионов побывают в наших крупнейших центрах", - добавил Путин.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения, выздоровели 815 705 человек, умерли 17 299. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.