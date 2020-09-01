Первый машинный переводчик среди языков народов Севера планируется создать на долганском

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый машинный переводчик среди языков коренных малочисленных народов Севера может быть создан на долганском, рассказал ТАСС на полях научно-практической конференции "Ревитализация языков коренных народов Республики Карелия" научный сотрудник научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Якутии Алексей Иванов.

"Сегодня есть все предпосылки для создания первого машинного переводчика среди языков коренных малочисленных народов Севера на долганском языке. Нужно понимать, что языковые технологии позволяют создавать условия по доступности языка для широкого круга пользователей, их представления в различном формате и возможность сохранения языка для будущих поколений. Считаю, что при цифровизации национальных языков нужно ставить одну из высших целей - интеграцию языка и возможность его дальнейшего самостоятельного развития", - рассказал Иванов.

Благодаря энтузиасту из Якутии Алексею Иванову и рабочей группы компании "Яндекс" весной этого года был запущен сервис "Яндекс.Переводчик" на якутском языке. "Сейчас мы можем наблюдать активность якутского сегмента этого сервиса, где количество переводов с якутского языка или обратно исчисляется сотнями тысяч в день. Это очень хороший показатель, демонстрирует спрос на этот язык", - отметил Иванов.

Долганский язык - язык долган, один из тюркских языков. Распространен на юге и юго-востоке (бывшие Дудинский и Хатангский районы) Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края России, а также в Анабарском улусе Якутии. Число говорящих составляет около 1054 человек (по данным переписи 2010 года). Имеет норильский, пясинский, авамский, хатангский и попигайский говоры.

Возрождение языков

Научно-практическая конференция "Ревитализация языков коренных народов Республики Карелия" проходит в Петрозаводске на базе Национальной библиотеки республики. В ходе конференции дан старт проекту "Мой родной язык", который реализуют российский комитет программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках государственной программы "Реализация государственной национальной политики".

Проект предусматривает проведение комплексных мероприятий по сохранению и развитию языков коренных народов России в республиках Карелия, Чувашия, Марий Эл и Сахалинской области. В фокусе проекта семь языков - чувашский, лугово-восточный марийский, горномарийский, карельский, вепсский, нивхский и орокский (уйльта).

Как рассказал руководитель проекта, председатель российского комитета программы ЮНЕСКО "Информация для всех" и председатель рабочей группы ЮНЕСКО по многоязычию Евгений Кузьмин, необходимо формировать новые подходы, направления и формы деятельности по поддержке языков коренных народов России.

"Безусловно, нужно использовать для этого возможности передовых языковых компьютерных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, вовлекать в эту деятельность наиболее активных и образованных представителей самих коренных народов, мотивировать их и поощрять, помогать повышать квалификацию и самоорганизовываться. О проекте знают во многих странах, и в его успешном развитии весьма заинтересованы в ЮНЕСКО. Завершаются переговоры о реализации по разработанной российской методологии аналогичного проекта в Индии, силами Центрального института индийских языков", - сказал Кузьмин.

Он добавил, что желание стать партнером проекта выразила кафедра ЮНЕСКО "Языковая политика в интересах многоязычия", объединяющая 28 университетов из 14 стран. "Проект открытый, при желании в нем могут принять участие и другие страны", - добавил руководитель проекта.