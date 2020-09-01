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Дегтярев обратится к жителям за идеями развития Большого Уссурийского острова

Врио главы Хабаровского края предложил провести опрос или конкурс проектов, чтобы определиться с тем, как использовать и развивать территорию острова

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратятся к местным жителям за идеями для проектов развития Большого Уссурийского острова. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщил во время "прямой линии" в социальных сетях во вторник.

"Я с удовольствием обращусь к людям. Как люди видят его (острова Большой Уссурийский) развитие. Предлагаю опрос или конкурс проектов - что будем делать [с этой территорией]", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что предпринимательское сообщество высказывало разные идеи по развитию острова - от создания игорной зоны, зоны свободной торговли, до объектов туристической инфраструктуры. "Пока все, что я видел - это потемкинские деревни", - сказал врио главы региона, добавив, что требуется также обсуждение развития острова с экспертами, поскольку территория требует строительства гидрозащитного сооружения, при котором не будет подмывать Хабаровск.

"Там надо защитить, там все топит. Там нужен смешанный грузопассажирский пропускной пункт. И этот вопрос поднимался, и я буду еще раз его поднимать на высоком государственном уровне", - сказал Дегтярев.

Остров Большой Уссурийский расположен на реке Амур, по нему пролегает граница между Россией и Китаем, часть острова входит в городскую черту Хабаровска. На российской части острова до масштабного наводнения на Амуре в 2013 году проживали около 500 человек. После наводнения любое строительство на острове запрещено. На протяжении многих лет прорабатывались разные концепции развития острова.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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