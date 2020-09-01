"Одноклассники" запустили флешмоб со школьными фотографиями

"Одноклассники" вместе с артистами и телеведущими запустили флешмоб "1 сентября: вчера и сегодня". В социальной сети пригласили пользователей поделиться своими школьными и актуальными фотографиями.

Первыми выложили свои снимки Анна Седокова и Регина Тодоренко.

Также пользователи смогут установить тематическую рамку на главную фотографию профиля и отправить новые тематические открытки к 1 сентября. Кроме того, команда "Одноклассников" в честь Дня знаний дополнила кнопку "Класс!" и привычные эмоции "пятеркой", которая выглядит как оценка в школьной тетради.