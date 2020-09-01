Как сегодня расшифровывается ТАСС

За более чем 100 лет существования старейшее информагентство России неоднократно переименовывали. Дольше всего продержалось название, данное ему в 1925 году, - Телеграфное агентство Советского Союза, или ТАСС. В 2014-м агентство вернуло себе знаменитую аббревиатуру, но теперь это всемирно известный бренд, который никак не расшифровывается.

В спецпроекте "ТАСС уполномочен пригласить" сообщается о самых важных и интересных вехах в жизни новостной службы, а первые лица ТАСС проводят виртуальную экскурсию по его штаб-квартире на Тверском бульваре, рассказывают об истории и работе агентства. Всего в проекте представлено восемь локаций в формате видео 360 градусов.

Любой желающий может подняться на уровень глобуса на фасаде ТАСС и побывать в кабинете генерального директора. Увидеть почти не изменившиеся с 70-х годов вестибюль и зал коллегии. Прогуляться по современным "старому" и "новому" ньюсрумам. Оказаться в пресс-центра агентства и его "гостиной" с музейными экспонатами.

ТАСС приглашает заглянуть на настоящую утреннюю летучку, а также посмотреть, как здание агентства выглядело 40 лет назад. Все это - в нашем спецпроекте.