В МЧС предупредили об угрозе авиалиниям от вулканов на Курилах и Камчатке

ТАСС, 1 сентября. Специалисты ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ предупредили, что взрывная деятельность трех вулканов на Курильских островах и Камчатке может представлять угрозу для международных и местных авиалиний.

"Эксплозивная деятельность вулканов Ключевской, Шивелуч и Эбеко может представлять угрозу для международных и местных авиалиний. В ближайших к вулканам населенных пунктах возможны пеплопады", - говорится в прогнозе на текущую неделю.

Специалисты также отмечают, что пеплопады и грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов, спортсменов, изыскателей, находящихся в районах этих вулканов.