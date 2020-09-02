Русскоязычные школы на Украине постепенно перейдут на украинский язык обучения

Несмотря на новое законодательство, направленное на тотальную украинизацию русских школ, первые классы в таких заведениях с русским языком обучения в этом году все же были сформированы. Как пишет украинское издание "Страна", к примеру, в киевской гимназии имени Пушкина набрали первые классы как с украинским, так и с русским языком преподавания, а переход на украинский будут осуществлять постепенно - с ежегодным увеличением доли предметов на государственном языке.

Русскоязычный первый класс набрали и в столичной школе №71. "Для первого класса - обучение полностью на русском. Но к окончанию младшей школы 80% предметов будет уже на украинском, а на русском фактически останутся русский язык и чтение. При этом старшие классы в школе планируют выпускать согласно набору - то есть или на украинском, или на русском. У нас учатся дети 20 национальностей, много переселенцев из Донбасса и Крыма. В каждой параллели есть русские классы, и мы именно такими и планируем их оставить, хотя не все зависит только от школы", - пояснила директор школы Юлия Дзюба.

В школе № 135 Киева, где также набрали первоклассников на русскоязычное обучение, сообщили, что переход на украинский начнется с пятого класса. "Как прописано в законе о среднем образовании, на украинском будет до 80% предметов. То есть в старших классах на русском остаются фактически только русские язык и литература", - сообщили в учебном заведении. Подобная система будет внедряться и в столичной школе №25. Там с пятого класса 20% предметов будут преподавать на украинском, а остальные - на русском. Уже в шестом классе предметов на украинском будет 30%, в дальнейшем этот процент будет увеличиваться. "Закон об образовании мы не нарушаем, так как в нем четко прописан постепенный переход. Резкий переход - это сильный стресс, особенно для младшей и средней школы, поэтому мы действуем постепенно", - пояснил директор школы Федор Губенков.

По словам директора русскоязычной школы одного из областных центров Украины, "большинство родителей за то, чтобы продолжать обучение на русском языке", и администрация намерена это учитывать. "Постараемся оставить обучение на русском по максимуму. И будем ждать, что изменится политическая ситуация в стране, когда этот маразм прекратится", - добавил он.

Позиция власти

Министр образования Украины Сергей Шкарлет в комментарии изданию "Страна" заверил, что проблем при исполнении новых требований закона в части украинизации русских школ нет. "Была проведена соответствующая подготовительная работа, по оперативной информации областных департаментов образования проблемных вопросов не возникает, ученики обеспечены учебниками на украинском языке по необходимости. На данный момент никаких обращений по этому вопросу в министерство образования не поступало", - утверждает он. Шкарлет напомнил, что распределение предметов по языкам обучения в случае с русскими школами должно быть 80 на 20 в пользу украинского с 1 сентября этого года. "Плавный переход, начиная с 20% с пятого класса, касается других нацменьшинств", - заявил он.

Минобразования Украины сообщало в феврале, что всего в стране 125 русскоязычных школ. Кроме того, 43 частные школы преподавали на русском. Согласно новому украинскому законодательству, с 1 сентября все русскоязычные школы страны, начиная с пятого класса, обязаны переходить на украинский язык обучения. В то же время для представителей нацменьшинств, языки которых являются официальными языками Евросоюза и которые начали обучение до 1 сентября 2018 года, указанный переход отсрочен до 1 сентября 2023 года. При этом на языке национального меньшинства можно будет изучать только один предмет - родной язык.

Закон "О полном общем среднем образовании" в части обучения на русском языке предполагает, что и в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства, наряду с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

Некоторые страны выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств на Украине, а Венецианская комиссия рекомендовала Киеву принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. Однако эти рекомендации Киев проигнорировал.

Совет Федерации 24 июля принял заявление в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины, в котором призвал международные структуры и парламенты европейских стран защитить их права. Сенаторы констатировали, что законы "О функционировании украинского языка как государственного" и "О полном общем среднем образовании" противоречат Конституции Украины и принятым страной международным обязательствам, а также ущемляют интересы русскоязычных жителей страны, нацелены на тотальную украинизацию.