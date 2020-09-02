Два новых детсада на 560 мест открылись в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 2 сентября. /ТАСС/. Два новых детских сада открылись в Котласе и Северодвинске Архангельской области. Как сообщает в среду пресс-служба администрации региона, они построены в рамках нацпроекта "Демография".

"Два новых детских сада открыли свои двери для юных северян. Новоселье отпраздновали дошкольные учреждения в Северодвинске и Котласе. В новых садах для детей создано 560 мест", - говорится в сообщении.

В Северодвинске открыт второй корпус детсада "Морозко". Он разместился в новом двухэтажном здании, где теперь расположены 12 групп. В помещениях уложены теплые полы, а в самом здании проведена закрытая система отопления и горячего водоснабжения, причем сантехнические узлы снабжены бойлерами для нагревания воды. Детсад № 8 "Журавлик" в Котласе рассчитан на 280 мест, он полностью укомплектован.

Значительная часть созданных новых мест предназначена для детей в возрасте до трех лет.