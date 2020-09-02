В минском офисе компании PandaDoc проводят обыски

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) Белоруссии проводят обыски в офисе минского представительства американской компании PandaDoc, занимающейся производством компьютерного программного обеспечения. Об этом в среду сообщил портал tut.by со ссылкой на одного из основателей компании, белорусского предпринимателя Никиту Микадо, ранее выступившего в поддержку акций протеста белорусской оппозиции и предложившего "финансовую помощь" силовикам в случае, если они подадут уйдут со службы.

"Закрыли сотрудников в офисе, запрещают пользоваться телефонами, все осматривают. Требуют, чтобы разблокировали компьютеры, иначе заберут. Из офиса никого не выпускают", - сказал порталу Микадо, который сейчас находится за пределами Белоруссии. Он добавил, что уточняет подробности и добавил, что в офис пришли сотрудники ДФР.

По информации портала, пресс-служба ДФР воздержалась от комментариев по вопросу обысков в представительстве PandaDoc. Также пресс-секретарь минского Парка высоких технологий, на базе которого работает представительство американской компании, не смог сообщить порталу подробностей по обыскам в офисе.

Один из работников PandaDoc сообщил tut.by, что сотрудники правоохранительных органов в штатском пришли в компанию с постановлением на обыск.

Компанию PandaDoc основали в 2011 году в США два выходца из Белоруссии Никита Микадо и Сергей Борисюк. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.