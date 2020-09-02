МГУ занял 21 место по качеству образования в рейтинге THE

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 21 позицию по качеству образования в рейтинге лучших вузов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking - 2021, сообщила пресс-служба МГУ в среду.

"МГУ имени М. В. Ломоносова занял 21 место по качеству образования в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking - 2021. По совокупному критерию показателей Московский университет поднялся на 15 позиций и занял 174 место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по одному из самых важных показателей - "исследования" - МГУ занял 55 позицию, улучшив значение по сравнению с прошлым годом.

Как отметил ректор МГУ академик Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении, вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам.

"Научные школы показали готовность решать важные исследовательские задачи, отвечать вызовам нового времени. Ведущие вирусологи МГУ работают над поливалентной вакциной, которая способна защитить от большинства опасных вирусов. Мы наращиваем вычислительную мощность суперкомпьютера МГУ "Ломоносов-2", который позволяет искать лекарство от коронавирусной инфекции прямого действия", - отметил ректор.

Садовничий добавил, что совместная слаженная работа преподавателей, ученых и студентов позволяет вузу занимать лидирующие позиции в образовании и науке в мире.

Другие вузы

Лидирующие места среди российских вузов, помимо МГУ, заняли МФТИ, который сохранил свое положение в группе 201-250, и ВШЭ - группа 251-300.

"В дальнейшем мы планируем еще более тесную интеграцию с нашими традиционными партнерами на базовых кафедрах МФТИ для усиления взаимодействия в научной и преподавательской сфере", - прокомментировал итоги рейтинга проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган, которого цитирует пресс-служба.

Старший директор по стратегическому развитию ВШЭ Ирина Карелина, чьи слова приводятся в сообщении, комментируя итоги рейтинга THE, заявила, что путь продвижения для российских вузов в мировых рейтингах сложный, но сложнее - "молодым" университетам. И дело не только в публикациях на английском языке, но и в возможности привлекать в университет иностранных ученых и студентов. "Это значит создавать комфортные условия проживания и обучения в чужой для них стране", - сказала она.

Карелина добавила, что ВШЭ создает двуязычную среду в университете с 1996 года. Сегодня вуз имеет сотрудничество в разных формах с 69 странами.

О рейтинге

Рейтинг THE WUR оценивает более 1 500 университетов из 93 стран и это самый большой анализ образовательной системы в мире.