Магазины, ТЦ и музеи Карелии обяжут установить диспенсеры и указывать состав антисептика

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии обязали общественные помещения - магазины, торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы, музеи и прочие - с 10 сентября устанавливать дозатор для антисептика, обязательно указав состав обеззараживающей жидкости. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

В пресс-службе уточняют, что в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года внесены уточнения, как именно должны быть оборудованы места для обработки рук. "Для этого должны быть установлены стационарные диспенсеры (дозаторы) или мобильные стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком. Диспенсеры (дозаторы) необходимо устанавливать при входе и выходе (в случае разделения потоков) в местах, доступных для посетителей. Обязательно размещение информации об используемом антисептике, если этих сведений нет на самой упаковке. Это важно, в том числе, для людей, у которых имеется индивидуальная непереносимость тех или иных компонентов", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, по новым правилам нельзя установить в помещении антисептик в обычной бутылке: с 10 сентября посетители должны использовать его только при помощи специальных устройств. При этом власти напомнили, что предприниматели могут компенсировать свои затраты на дезсредства и оборудование для них. Масочный режим в помещениях также продолжает быть обязательным.

За счет новых санитарных правил, власти также решили увеличить максимально возможную численность посетителей в общественных местах. В магазинах и траурных залах теперь единовременно может находиться 1 человек на 10 кв. м (ранее в магазины не допускали более 1 человека на 30 или 20 кв. м в зависимости от торговой площади), а в торговых центрах - 1 человек на 20 кв. м (ранее - не более 1 человека на 50 кв. м).

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Карелии, за время пандемии в регионе выявили 3 206 случаев заражения, прирост за сутки составил 27 человек. Выздоровели 2 404 пациента, умерли 30.