В Ивановской области от гриппа привьют более половины населения

ТАСС, 2 сентября. Около 50% населения Ивановской области планируется привить в этом году от сезонного гриппа, сообщает в среду департамент здравоохранения области.

"В этом году мы начинаем кампанию по вакцинации раньше обычного, так как наступающий эпидсезон ожидается сложным, и надеемся до подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ выполнить основную часть работы по вакцинации. Планируем привить более половины населения региона, в предыдущие годы это было не более 45%", - приводит слова главы Депздрава региона Артура Фокина пресс-служба.

Всего в Ивановской области проживает более 997 тыс. человек. В настоящий момент первая партия взрослой вакцины "Совигрипп" в количестве 151 тыс. штук уже доставлена в регион и распределена по медучреждениям. Ожидается, что первыми будут прививаться граждане из группы риска: медики, педагоги, сотрудники социальной сферы, транспорта, а также пациенты с хроническими заболеваниями и люди старше 65 лет, детей будут вакцинировать в садиках и школах.

По словам главы облздрава, если темпы вакцинации будут недостаточными, в местах, где проходит большое количество людей, будут выставлены "посты здоровья" - машины скорой помощи, где можно пройти осмотр терапевта и сделать прививку от гриппа.