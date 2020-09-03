Пережившим теракт в Беслане предоставляют жилье и помогают с реабилитацией

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Бывшие заложники, в сентябре 2004 года захваченные террористами в школе №1 города Беслана в Северной Осетии, сейчасобеспечены жильем благодаря региональному закону при федеральном финансировании, им помогают в получении необходимой медицинской помощи. Самые младшие из них, оканчивая школу, с прошлого года начали получать целевые направления для поступления в вузы, рассказала ТАСС сопредседатель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева. При этом, по ее словам, ряд проблем еще находится в стадии решения - например, в Беслане ждут принятия федерального закона, который сделает доступным высокотехнологичное лечение и реабилитацию для тех, кто, пережив теракт, остался инвалидом.

"Сегодня несколько бывших заложников являются инвалидами 1 и 2 группы, каждый год им необходима реабилитация. В прошлом году некоторым из них удалось впервые пройти реабилитацию за рубежом благодаря помощи анонимных благотворителей. Одна из бывших заложниц получила помощь из фондов главы республики Вячеслава Битарова и депутата Госдумы Зураба Макиева. Девочке во время теракта было 10 лет, в результате ранения черепа левая часть ее тела оказалась практически парализованной", - сказала Гадиева.

Финансовую помощь из средств фонда получила еще одна бывшая заложница, у нее сильно пострадало лицо, девушка перенесла в общей сложности более 30 операций. Однако на этот раз деньги не понадобились - очередную операцию Ларисе провели по квоте. "На днях она мне звонила, радостная, после операции в Москве. Сказала, что очень профессионально ей сделали на этот раз, что очень довольна она", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, всего в ежегодной высокотехнологичной медицинской помощи сегодня нуждаются более 20 человек. На лечение некоторых из них собирали средства с помощью различных фондов, обращались к спонсорам, представителям власти, однако помочь удавалось не всем. Чтобы системно решить проблему, "Матери Беслана" предложили на законодательном уровне утвердить порядок оказания помощи пострадавшим в терактах - и их услышали.

В прошлом году в Госдуме был подготовлен законопроект, дающий жертвам терактов, признанным инвалидами I и II групп, право на лечение и реабилитацию за пределами России за счет средств федерального бюджета. В декабре законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Также зимой принять дополнительные меры поддержки пострадавших от теракта жителей Беслана федеральному правительству поручил президент РФ Владимир Путин. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства назвал трагедию "своей личной болью и болью всей страны на всю жизнь".

Еще один законопроект был принят на республиканском уровне - он позволил обеспечить жильем около 700 нуждающихся. Сейчас женщины добиваются, чтобы действие закона было распространено на пожилых родителей, чьи дети погибли в захваченной террористами школе. По словам Гадиевой, сейчас в списке таких нуждающихся - около 40 человек. "Этот список уменьшается - люди умирают, но мы все же надеемся, что они смогут получить жилье", - отметила она.

Хотят стать юристами и врачами

Среди заложников в бесланской школе оказались не только ученики и их родители - многие пришли на торжественную линейку с младшими детьми, некоторым из них было всего несколько месяцев. Сегодня они заканчивают школу и выбирают будущую профессию. По словам сопредседателя комитета "Матери Беслана", многие из них мечтают стать юристами и врачами. Однако большинству из них сложно дается процесс сдачи ЕГЭ - дети часто не набирают нужных баллов - по мнению Гадиевой, прежде всего, из-за влияния психологического фактора.

"Дети оказываются в замкнутом пространстве в окружении камер, под жестким надзором. Если даже у обычных детей порой начинается паника и им нужна бывает медицинская помощь, то что говорить о наших детях - они еще больше уязвимы, а спрос со всех одинаковый", - пояснила она.

В прошлом году для этой проблемы также нашлось частичное решение - из фонда главы республики детям, 16 лет назад оказавшимся среди заложников, начали выделять средства на обучение в вузах, ординатурах и магистратурах, другие смогли получить целевые направления для поступления в вузы. Но в этом году ситуация осложнилась тем, что несколько ребят не набрали достаточно баллов для поступления, они не смогли поступить в вузы.

Следующим шагом, по мнению Гадиевой, должна стать помощь в трудоустройстве - она отметила, что многие молодые люди, даже получив образование в столице, хотят вернуться и работать в родной республике, однако найти работу по специальности могут лишь 10-20% из них. "Нужны программы специальные, которые позволят проходить стажировку в соответствующих ведомствах, чтобы у детей была возможность попробовать свои силы, показать себя", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, требуют внимания и психологические проблемы, которые начали проявляться у молодых людей, в детском возрасте пережившие захват школы террористами. "Нас тогда специалисты так и предупреждали, что через 10-15 лет начнутся проблемы с психикой. Многие скрывали начальные проявления панических атак, каждый думал, что справится сам. Как следствие, сейчас бывшие заложники хотели бы получить психологическую помощь", - рассказала Гадиева.

Она добавила, что комитет "Матери Беслана" направил письмо в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, уже в этом году в Беслане надеются на начало активной работы специалистов с бывшими заложниками.

Развитие города и музей антитеррора

Усилия общественный организаций и власти направлены не только на решение проблем бывших заложников, но и на сохранение памяти о потрясшей весь мир трагедии. Так, при содействии главного федерального инспектора по Северной Осетии аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимира Келехсаева было решено вернуться к реализации генерального плана развития города, который был разработан вскоре после трагедии в школе №1 - планировалось, что в Беслане появится современная социальная инфраструктура, а сам город станет своеобразным символом детства. По словам Гадиевой, же принято решение о выделении более 9 млрд рублей на реализацию этих планов - в городе будут построены современная станция скорой помощи, художественная и музыкальные школы, а также другие социальные объекты.

Близко к реализации и предложение по созданию музея противодействия терроризму - сопредседатель комитета "Матери Беслана" отметила, что эту идею поддержал бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников, который в сентябре 2004 года принимал непосредственное участие в операции по освобождению заложников - создавал оперативный штаб, налаживал взаимодействие с местной властью, милицией и военными. Реализация концепции намечена до 2023 года.

По ее словам, музей будет создан в разрушенной в ходе теракта школе. В нем будут представлены материалы из домашних архивов, вещи, фотографии бывших заложников и погибших при штурме. Кроме того, планируется, что там будут транслироваться видеоматериалы, созданные во время и после трагедии, часть из которых ранее нигде не демонстрировалась. Отдельное место в музее будет посвящено памяти жертв терактов, произошедших в разных уголках мира.

Сохранению памяти о трагических событиях в Беслане служит и фотовыставка "Помнить, чтобы жить", созданная при поддержке Фонда президентских грантов. Выставка уже побывала в семи субъектах РФ. "Во всех регионах мы чувствуем отдачу от людей. Только в Дагестане фотовыставку посетили тысячи человек", - говорит сопредседатель "Матерей Беслана".

В комитете надеются на объективное завершение расследования теракта, которое пока продолжается. "Сейчас мы вновь получили уведомления о продлении хода расследования до декабря этого года. Мы все надеемся на справедливый исход, призыв к ответу всех причастных в допущении трагедии", - заключила Гадиева.

Работа в комитете "Матери Беслана", по ее словам, помогла многим женщинам, потерявшим детей в захваченной школе, снова обрести потерянный смысл жизни. "Мы потом сами не заметили, как стали решать вопросы людей, и это стало отвлекать нас от своей боли. Стало понятно, что как раз победа над эгоизмом и безразличием к проблемам других - это есть жизнь", - рассказала сопредседатель комитета.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.