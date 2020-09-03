Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

ТАСС, 3 сентября. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Испании, Италии, Индии, а также Бразилии. В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Пскова.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 71%), 17% не могут просматривать истории, еще порядка 11% не могут размещать публикации.