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Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Пскова

ТАСС, 3 сентября. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании, Испании, Италии, Индии, а также Бразилии. В России больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Пскова.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 71%), 17% не могут просматривать истории, еще порядка 11% не могут размещать публикации.

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