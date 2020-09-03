Путин заявил, что преступлениям нацистов нет и не может быть ни оправдания, ни прощения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и посетителям федерального архивного интернет-проекта "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы, этот проект имеет особую историческую, нравственную, общечеловеческую ценность. Жертвами захватчиков стали миллионы ни в чем не повинных людей - представителей разных возрастов, профессий, национальностей, которые были расстреляны, замучены в концентрационных лагерях, умерли от голода и болезней. Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности. И мы, и будущие поколения, должны понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, ксенофобии, агрессивной политике порабощения, уничтожения мирных граждан, бережно хранить историческую правду о самой жестокой войне XX столетия", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность, что проект привлечет общественное внимание, а также позволит дать объективную оценку многим событиям минувшей войны.

Федеральное архивное агентство (Росархив) совместно с Федеральной службой безопасности РФ, Министерством обороны РФ, Министерством иностранных дел РФ и Министерством внутренних дел РФ представили интернет-проект "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", подготовленный в соответствии с решениями Оргкомитета "Победа".