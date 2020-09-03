Прокуратура может получить право запрашивать снятие иммунитета с дипломатов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Прокуратура может получить полномочия направлять запросы властям других стран о снятии иммунитета с их дипломатов, если они подозреваются в совершении преступлений на территории РФ. Как сообщил журналистам в четверг первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, обсуждается внесение соответствующего положения в закон о прокуратуре.

Депутат отметил, что идет работа над законопроектом, который позволит прокуратуре возбуждать уголовные дела, в том числе в отношении спецсубъектов - министров, дипломатов, сотрудников спецслужб.

"Дипломат хоть и является спецсубъектом, но в отношении них предусмотрены еще более строгие процедуры. И если он совершил уголовное деяние на территории страны, то запрашивается прежде всего разрешение [на совершение процессуальных действий] того государства, чьи интересы он представляет", - пояснил Лысаков. "Это (такие полномочия прокуратуры - прим. ТАСС) сейчас обсуждается", - добавил он.

"Либо просим мы снять иммунитет для того, чтобы совершать в отношении них процессуальные действия, либо, если запрос не удовлетворяется, можно выслать этого дипломата", - продолжил депутат, уточнив, что пока правом такого запроса обладает Следственный комитет.

"Любые процессуальные действия могут быть произведены только с согласия иностранного государства", - подчеркнул Лысаков. "Сейчас этот список [спецсубъектов] обсуждается", - резюмировал он.

28 июля глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании совета свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль" в Екатеринбурге сообщил, что прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела. Позднее он пояснил ТАСС, что конституция предусматривает возможность прокуратуры возбуждать дела, если это установлено в федеральном законе.