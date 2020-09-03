Музей под открытым небом открылся в День окончания Второй мировой войны в Самаре

САМАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Музей "Дорога истории - наша Победа" открылся на площади в центре Самары в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"На площади имени Куйбышева начал работу уникальный проект - музей под открытым небом "Дорога истории - наша Победа". Здесь каждый сможет пройти по площади сквозь историю, перенестись в город времен войны в целом и тылового Куйбышева", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что музей представляет из себя пять тематических зон. Зона "Завтра была война" будет посвящена довоенному времени. "Вставай, страна огромная!" рассказывает о времени начала войны. "Здесь тыл был фронтом!" - повествует о Куйбышеве (прежнее название Самары), местных заводах и отраслях производства. Также здесь развернулась площадка "Нам дороги эти позабыть нельзя!", где гости могут погрузиться в те непростые времена: побывать в землянке, в госпитале, на бруствере. Экспозиция "Последний бой, он трудный самый" посвящена освободительному движению советских войск и возвращению победителей на Родину.

Помимо этого, на территории музея ежедневно будут выступать творческие коллективы и исполнители. Вход на все мероприятия свободный. Музей будет работать с 3 по 13 сентября.

День окончания Второй мировой войны отмечается в России как памятная дата. При этом в 2020 году Госдума перенесла его со 2 на 3 сентября.

Вторая мировая война продолжалась шесть лет - с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Она охватывала территории на трех континентах: в Европе, Азии и Африке, а также все четыре океанских театра военных действий - Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Всего в нее было втянуто 61 государство с общей численностью населения в 1,7 млрд человек. Во Второй мировой войне, по разным оценкам, погибли от 50 до 80 млн человек. Самые тяжелые потери понес Советский Союз - жертвами войны, по разным оценкам, стали от 16 до 26,6 млн советских граждан.