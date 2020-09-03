В Тульском кремле открыли экспозицию из почти 400 фронтовых писем, переданных жителями

ТУЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Экспозицию в рамках проекта "Солдатские письма. Читаем вместе", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыли в четверг в выставочном комплексе Тульского кремля. В ней представлено около 400 фронтовых писем и предметов быта военного времени, преданных жителями, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля открылась выставка "Солдатские письма. Читаем вместе". Экспозиция включает около 400 писем, фотографии и предметы фронтового быта. В основном это письма молодых солдат родителям, младшим братьям и сестрам. Но есть и необычные послания, которые командиры адресовали родителям и женам отличившихся бойцов", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Ольги Гремяковой, фронтовые письма были единственной связующей нитью с родным человеком во время войны и фактически являются летописью очевидцев событий. "Фронтовые письма - уникальные документы, по которым можно читать историю нашей Победы, личную историю солдата, детали и сюжеты военной повседневности. "Солдатские письма. Читаем вместе" - это уникальный проект без срока давности, который будет обязательно продолжен", - отметила Гремякова на открытии выставки.

Как сообщалось, инициаторами проекта стали организаторы "Бессмертного полка" в Туле и Тульской области, Тульский военно-исторический музей и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Прием писем, фотографий и других предметов военного времени от жителей проходил с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Планируется, что также будут организованы передвижные выставки фронтовых писем в районах области, в том числе в городах воинской славы.