Власти Адыгеи субсидируют муниципалитетам затраты на горячее питание льготников в школах

МАЙКОП, 3 сентября. /ТАСС/. Затраты на горячее питание детей-льготников в школах Адыгеи будут субсидированы муниципалитетам из бюджета республики, соответствующее решение принято на проведенном главой Адыгеи Муратом Кумпиловым совещании в четверг, сообщила пресс-служба главы региона.

"Средства на горячее питание для около 10 тыс. детей-льготников были заложены в муниципальных бюджетах, однако изменение его норматива стоимости привело к дефициту средств. Из-за этого в ряде школ республики питание льготников с начала нового учебного года не было запущено вовремя. Участниками совещания внесено предложение заложить финансирование льготного питания в соответствующую госпрограмму в виде субсидий для муниципалитетов", - говорится в сообщении.

С началом учебного года стали поступать обращения от жителей, чьи дети относятся к льготным категориям, об отсутствии горячего питания. Глава региона поручил курирующему вице-премьеру республики совместно с руководством Минобрнауки проработать механизм дополнительного финансирования в кратчайшие сроки.

"Министерство образования и науки республики, муниципальные образования, консолидируйте усилия для решения этого вопроса. Мы не можем подвести детей из социально незащищенных семей, тем более что из-за пандемии доходы многих граждан упали. Я лично держу на контроле вопрос с питанием школьников", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Власти Адыгеи с 1 сентября обеспечили бесплатным горячим питанием всех учеников первых-четвертых классов, это 24,8 тыс. детей. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направлено 106 млн рублей, добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Закон подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы.