Симфонический оркестр госфилармонии Адыгеи выступит на фестивале цветов в КБР

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Выступление государственного симфонического оркестра государственной филармонии Республики Адыгея пройдет в Нальчике (Кабардино-Балкария) во время фестиваля цветов, который пройдет с 4 по 6 сентября. Концерт будет посвящен дню государственности КБР и дню города Нальчика. Об этом рассказала ТАСС директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Фестиваль цветов пройдет с 4 по 6 сентября в центре Нальчика в рамках празднования дня города и дню государственности Кабардино-Балкарской Республики. И в субботу, 5 сентября, здесь выступит государственный симфонический оркестр государственной филармонии Республики Адыгея. Под открытым небом на площади Согласия прозвучат музыкальные произведения величайших композиторов", - рассказала Шухостанова.

По ее словам, выступление академического коллектива в количестве 50 человек, состоится в Нальчике впервые. Художественный руководитель оркестра - заслуженный артист России Петр Темирканов, главный дирижер - заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров.

Директор института развития города также рассказала, что помимо концерта, в рамках фестиваля пройдет воркшоп для детей, выставки цветов, арт-терапия для детей. В мероприятии будут участвовать представители ландшафтного дизайна из регионов СКФО. "Все мероприятия будут проведены с соблюдением эпидемиологических требований", - добавила Шухостанова.

Фестиваль цветов в Нальчике проводится второй раз. В прошлом году в рамках фестиваля сотрудники Совхоза декоративных культур создали монументальный арт-объект - макет горы Эльбрус из мелкого декоративного камня, возле которого с удовольствием фотографировались зрители. В центре Нальчика прошел показ цветочных мод, выступили артисты уличных театров, а завершился фестиваль гала-концертом "Бал цветов".