Новые книги по истории Северного Кавказа и Ставрополья создали для музея в Пятигорске

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Специалисты разработали пять новых книг по истории Северного Кавказа и Ставропольского края, которые станут частью экспозиции мультимедийного музейного комплекса "Россия - моя история" в городе Пятигорске на Ставрополье. Из книг посетители узнают о культуре и быте народов Северного Кавказа, истории казачества в регионах округа, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Минкультуры.

Музей "Россия - моя история", создаваемый в Пятигорске, станет вторым в Ставропольском крае. Первый подобный комплекс был открыт в 2017 году в Ставрополе. Новый музей будет отличаться по своему наполнению от предыдущего - в частности, в экспозициях представят более расширенный региональный контент.

"Специально для исторического комплекса в Пятигорске было создано пять книг по истории Северного Кавказа и Ставрополья: "Культура и быт народов Северного Кавказа", "Казачество на Северном Кавказе", "Благотворительная деятельность на Ставрополье", "Выдающиеся деятели науки искусства Ставрополья", "Литературные герои на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Над разработкой регионального контента трудились специалисты и научные работники восьми музеев края. "В экспозициях появится три новых кинекта (сенсорные технологии, позволяющие управлять движениями тела проецируемым изображением). В одном из них представлена реконструкция Константиногорской крепости - форпоста, с которого начинается история Пятигорска. С помощью второго кинект-стола посетители смогут отправиться в путешествие на Воды XIX столетия. И третий кинект "Многоликий Северный Кавказ" расскажет о самых ярких туристических объектах округа", - поясняют в министерстве.

Площадь нового мультимедийного комплекса составляет около 10 тыс. кв. м. По информации министерства, он станет одним из самых больших в России. Федеральный контент в новом музее также будет расширен - появятся новые "живые" книги в экспозиции "Рюриковичи" и "Романовы", тач-столы, посвященные культурным достижениям страны. Планируется, что торжественное открытие комплекса пройдет в сентябре 2020 года.