В Кирове открылась выставка об эвакуации оборонных предприятий в годы войны

КИРОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная эвакуации оборонных предприятий в город Киров в период Великой Отечественной войны, открылась в четверг в выставочном центре Вятской торгово-промышленной палаты ТПП в рамках празднования Года памяти и славы. Выставка стала площадкой для начала сбора подписей за присвоение городу Кирову в 2021 году почетного звания "Город трудовой доблести", сообщил на открытии проекта губернатор региона Игорь Васильев.

"Киров в годы войны являлся центром ближнего тыла, в который было эвакуировано более 100 предприятий самого разного направления деятельности, многие продолжают свою работу. Больше 30 тыс. наших земляков были награждены за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. Все это дает нам право [считать], что Киров достоин присвоения звания города трудовой доблести. Мы сегодня объявляем сбор подписей за присвоение Кирову [звания]", - сказал Васильев.

На выставке представлены документы и фотографии из фондов центрального госархива области, а также из музеев "АВИТЕКа", "Лепсе", "Маяка", "Кировского машзавода 1 Мая", предприятия "Ново-Вятка", шинного завода.

"Экспозиция рассказывает нам о примерах трудового героизма кировчан. Однако многое осталось за кадром: тяжелые условия быта, голод, лишения, боль от потери близких людей. И все же жители города с честью преодолели все испытания, внесли огромный вклад в победу над врагом", - сказала в ходе открытия выставки глава города Елена Ковалева.

По данным правительства области, организаторами проекта выступили Министерство культуры Кировской области, Вятская торгово-промышленная палата и Центральный государственный архив Кировской области. В перспективе организаторы планируют создать единый информационный ресурс об эвакуированных предприятиях на основе архивных документов. Выставка продлится до 30 сентября.

Киров в годы войны

В годы войны на фронт ушло почти 600 тыс. жителей региона, более 250 тыс. из них не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза, а красноармеец, кировчанин Григорий Булатов одним из первых водрузил красное знамя над рейхстагом, вошел в историю и фотолетопись войны как "знаменосец Победы" - его изображение стало символом свержения фашизма.

В регион в военные годы было экстренно эвакуировано оборудование 115 предприятий, в кратчайшие сроки они развернули производство. За годы войны в области появилось около 200 новых промышленных объектов, регион дал фронту более 4 тыс. танков и самоходных установок, около 2 тыс. "Катюш", 200 боевых кораблей, 2 тыс. аэросаней. Коллектив Вятскополянского машиностроительного завода за годы войны выпустил более 2 млн знаменитых ППШ - пистолетов-пулеметов Шпагина - под руководством самого конструктора Георгия Шпагина. Кировчане посылали на фронт подарки, продукты, теплые вещи, передали на строительство боевой техники 124 млн рублей и еще почти 41 млн - в Фонд Обороны.

Также вятская земля стала вторым домом для 230 тыс. эвакуированных, прежде всего детей блокадного Ленинграда - их приехало более 28 тыс. Только в 1941 году в область прибыло более 200 детских интернатов, это почти 23 тыс. детей. В годы войны в регион были эвакуированы госпитали из Ленинграда, Курска, Орджоникидзе, Тулы, Рязани, Сибирского военного округа, свою работу они развернули в больницах, школах, административных зданиях, домах культуры и отдыха Кировской области. Всего в регионе размещалось 93 госпиталя, здесь получили лечение около 500 тыс. советских солдат и командиров.