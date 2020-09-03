AP: Байден в Висконсине встретился с семьей афроамериканца Блейка

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден встретился в четверг в городе Кеноша (штат Висконсин) с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненого в результате задержания полицией. Как сообщило агентство Associated Press, встреча в местном аэропорту проходила в закрытом режиме.

О том, что кандидат от демократов планирует встретиться с семьей потерпевшего, стало известно днем ранее. На встрече присутствовали отец и мать Блейка, а также его брат, сестра и двое юристов. Кроме того, Байден по телефону пообщался с адвокатами афроамериканца.

Как уточнило позднее AP со ссылкой на адвоката Бена Крампа, Байден также провел телефонный разговор с самим Блейком. Он до сих пор находится в больнице и парализован ниже пояса.

Ранее Кеношу посетил президент США Дональд Трамп, который охарактеризовал в среду в Twitter свою поездку как "очень успешную". При этом он не стал встречаться с семьей Блейка, так как посчитал неуместным их желание пригласить на встречу юристов.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Ранее в его отношении был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве.

В город направили подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. На прошлой неделе во время беспорядков были убиты два человека, несколько зданий в городе были сожжены. По данным полиции Кеноши, с начала беспорядков в городе задержаны 250 человек по обвинению в грабежах, хранении наркотиков и нарушении комендантского часа. У них конфисковали более 20 единиц огнестрельного оружия.