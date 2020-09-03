Поморская ладья "Пилигрим" прибыла в Дулут - город-побратим Петрозаводска

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Поморская ладья "Пилигрим", созданная в России по чертежам XVIII века, достигла порта Дулут (штат Миннесота) - города-побратима Петрозаводска, где это судно было построено. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг в беседе по телефону капитан ладьи Сергей Синельник.

"Мы прошли по Великим озерам Северной Америки и нас очень тепло приняли в Дулуте, расположенном на западном берегу озера Верхнего, - рассказал он. - Нам предоставлен причал, члены общества породненных городов оказывают нам постоянную помощь". По его словам, "Пилигрим" планируется оставить в Дулуте на зиму вплоть до открытия навигации в начале мая 2021 года.

"Мы бы хотели в будущем году перебросить ладью до реки Снейк, спуститься по ней до ее слияния с рекой Колумбия, а затем по Колумбии дойти до тихоокеанского побережья, - сообщил он. - Далее мы могли бы двинуться вдоль побережья Аляски".

В июле "Пилигрим" поднялся по реке Гудзон до столицы штата Нью-Йорк города Олбани, затем по шлюзам канала Эри прошел к Великим озерам. Отправной точкой маршрута "Пилигрима" был Петрозаводск - из этого северного российского города экспедиция стартовала 22 июля 2017 года. Ладья побывала в Финляндии, приняла участие в морских фестивалях в Дании, Бельгии, Франции, зимовала в Германии, затем вдоль побережья Испании и Португалии дошла до Канарских островов, а в феврале 2019 года пересекла Атлантику и совершила заходы в несколько портов на атлантическом побережье США.