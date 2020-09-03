Белый дом раскритиковал Нэнси Пелоси за посещение парикмахерской во время пандемии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни в четверг на брифинге в Белом доме раскритиковала спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) посещение ею салона красоты в Сан-Франциско, несмотря на то что власти города предписали таким заведениям приостановить работу из-за пандемии.

"Два брифинга назад я спрашивала, где же Нэнси Пелоси. Сегодня я могу сообщить, что мы нашли Нэнси Пелоси <...> Мы нашли Нэнси Пелоси, посещающей парикмахерскую", - с иронией сказала Макинэни в начале брифинга. В этот момент на экранах за ее спиной демонстрировалась распространившаяся в интернете видеозапись, на которой Пелоси запечатлена посещающей салон красоты, при этом защитной маски на ней нет.

"Нэнси Пелоси не было в Конгрессе, когда я спрашивала, где она. Он не работала добросовестно над заключением сделки для американского народа (речь идет о достижении договоренностей по новому пакету мер стимулирования экономики - прим. ТАСС). Нет. Нэнси Пелоси нашли в салоне красоты в Сан-Франциско, она при этом была внутри [помещения] <...> Судя по всему, правила не распространяются на спикера <...> Она хочет, чтобы предприятия малого бизнеса оставались закрытыми, но открывались тогда, когда речь идет о ее удобстве", - продолжила Макинэни.

Во вторник телеканал Fox News сообщил, что Пелоси за день до этого отправилась в парикмахерскую, чтобы сделать укладку. Эту информацию подтвердила телекомпании владелица салона Эрика Кайос. Она также подчеркнула, что с Пелоси работал независимый мастер, который арендует в салоне место для обслуживания своих клиентов. Кайос пояснила, что предала произошедшее огласке, поскольку крайне раздражена поведением Пелоси и считает его проявлением двойных стандартов. По словам владелицы салона, Пелоси "делает свои дела, хотя никто другой не может".

Салонам красоты в Сан-Франциско из-за распространения нового коронавируса с марта было предписано прекратить работу. Им было разрешено открыться со вторника. Их сотрудники должны обслуживать клиентов не в помещении, а снаружи заведения.

Сама Пелоси, комментируя произошедшее, заявила в среду, что ее "подставили". По ее словам, она "берет на себя ответственность за то, что поверила словам [администрации] салона", который спикер "многократно посещала за последние несколько лет". Те сказали, что могут принимать по одному человеку за раз, и Пелоси, по ее утверждению, им поверила. Президент США Дональд Трамп в четверг раскритиковал это объяснение Пелоси.