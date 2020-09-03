{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростовская область первой в стране приступает к внедрению стандарта благополучия человека

Стандарт будет включать перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для властей региона. В их числе меры поддержки семей с детьми, повышение зарплат бюджетников и другие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области приступают к реализации проекта по внедрению стандарта социального благополучия человека, который гарантирует жителям региона равный доступ к качественным услугам в сфере здравоохранения, образования и культуры. Об этом в четверг после рабочей встречи с губернатором области Василием Голубевым рассказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Идея разработки стандарта была выдвинута Голубевым в июле в качестве одного из форматов реализации на региональном уровне обновленных положений Конституции России. Документ должен включить в себя перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для региональной власти. Окончательный набор показателей и критериев стандарта должен быть определен в ходе широкого общественного диалога.

"Независимо от того, в каком регионе живет человек, в городе или селе, он должен знать, что у него есть неснижаемый гарантированный стандарт социального благополучия. Мне кажется, что Ростовская область может быть здесь лидером, пионером, отработать этот проект, - сказала Матвиенко. - Мы обязательно будем продвигать эту идею на федеральном уровне, потому что граждане России, живущие в разных субъектах Федерации, должны иметь в рамках стандарта неснижаемое медицинское обслуживание, доступ к образованию, культуре, возможность заниматься спортом".

По словам Матвиенко, стандарт, прежде всего повлияет на жизнь малообеспеченных граждан, пенсионеров, молодых семей, людей с ограниченными возможностями. "Это позволит обеспечить реальную адресную поддержку, тех слоев населения, которые в этом нуждаются", - отметила Матвиенко.

По словам Голубева, стандарт благополучия человека призван улучшить социальное самочувствие людей на территории региона, обеспечить чувство защищенности. Губернатор подчеркнул, что люди, проживающие в разных территориях, должны иметь равные возможности и уровень комфорта. "Комфорт - это когда реализуется программа "15-минутный город" или "15-минутный населенный пункт". Из дома, где он живет, житель легко попадает в школу, больницу, магазин, получает весь набор социальных услуг", - отметил губернатор.

Глава региона считает важным включить в стандарт благополучия меры поддержки семей с детьми, создание специальной системы медицинского обслуживания пожилых людей, обеспечение чистой водой жителей всех городов и районов, полную ликвидацию очередей в детские сады, обучение в одну смешу во всех донских школах, ежегодное повышение заработных плат бюджетников.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГолубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
Патрушев подведет итоги семилетней работы госкомиссии по Карелии
По информации госкомиссии, уровень реальной зарплаты в регионе за последние годы вырос на 15%
Читать полностью