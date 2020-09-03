Ростовская область первой в стране приступает к внедрению стандарта благополучия человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области приступают к реализации проекта по внедрению стандарта социального благополучия человека, который гарантирует жителям региона равный доступ к качественным услугам в сфере здравоохранения, образования и культуры. Об этом в четверг после рабочей встречи с губернатором области Василием Голубевым рассказала журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Идея разработки стандарта была выдвинута Голубевым в июле в качестве одного из форматов реализации на региональном уровне обновленных положений Конституции России. Документ должен включить в себя перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для региональной власти. Окончательный набор показателей и критериев стандарта должен быть определен в ходе широкого общественного диалога.

"Независимо от того, в каком регионе живет человек, в городе или селе, он должен знать, что у него есть неснижаемый гарантированный стандарт социального благополучия. Мне кажется, что Ростовская область может быть здесь лидером, пионером, отработать этот проект, - сказала Матвиенко. - Мы обязательно будем продвигать эту идею на федеральном уровне, потому что граждане России, живущие в разных субъектах Федерации, должны иметь в рамках стандарта неснижаемое медицинское обслуживание, доступ к образованию, культуре, возможность заниматься спортом".

По словам Матвиенко, стандарт, прежде всего повлияет на жизнь малообеспеченных граждан, пенсионеров, молодых семей, людей с ограниченными возможностями. "Это позволит обеспечить реальную адресную поддержку, тех слоев населения, которые в этом нуждаются", - отметила Матвиенко.

По словам Голубева, стандарт благополучия человека призван улучшить социальное самочувствие людей на территории региона, обеспечить чувство защищенности. Губернатор подчеркнул, что люди, проживающие в разных территориях, должны иметь равные возможности и уровень комфорта. "Комфорт - это когда реализуется программа "15-минутный город" или "15-минутный населенный пункт". Из дома, где он живет, житель легко попадает в школу, больницу, магазин, получает весь набор социальных услуг", - отметил губернатор.

Глава региона считает важным включить в стандарт благополучия меры поддержки семей с детьми, создание специальной системы медицинского обслуживания пожилых людей, обеспечение чистой водой жителей всех городов и районов, полную ликвидацию очередей в детские сады, обучение в одну смешу во всех донских школах, ежегодное повышение заработных плат бюджетников.