Патрушев подведет итоги семилетней работы госкомиссии по Карелии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу проведет в Москве заседание возглавляемой им госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия, которое отмечается в этом году. Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, "будут подведены итоги работы государственной комиссии", созданной семь лет назад.

Помимо Патрушева, на заседании выступят также руководители рабочих групп госкомиссии - министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минкомсвязи Максут Шадаев, замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Кроме того, состоятся выступления полпреда президента РФ на Северо-Западе Александра Гуцана и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее итоги деятельности по социально-экономическому развитию Карелии в 2013-2020 годах были подведены на заседаниях профильных рабочих групп.

Юбилей республики

Госкомиссия во главе с Патрушевым была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Ее работа была направлена на формирование условий для опережающего социально- экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

День Республики Карелия, празднующей в этом году столетний юбилей, отмечался 8 июня, когда в 1920 году была образована Карельская трудовая коммуна. При этом основные празднования изначально планировалось провести 5 сентября, но из-за пандемии коронавируса от массовых и развлекательных мероприятий решили отказаться. В руководстве республики сообщили, что высвободившиеся средства пойдут на решение первостепенных проблем, в том числе на ремонт дорог, больниц, школ и других социальных объектов.

О текущей ситуации

Как отметил в июне Патрушев в поздравлении жителям Карелии, поставленные главой государства задачи по развитию региона во многом выполнены. По данным госкомиссии, уровень реальной зарплаты в Карелии за последние годы вырос на 15%, в республике было создано около 8 тыс. новых рабочих мест.

В свою очередь президент России в поздравительной телеграмме ко Дню республики в этом году отметил, что сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом развития, широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли экономики, социальную и туристическую сферы. "Важно уделять неустанное внимание повышению качества жизни людей, заботиться о сохранении уникального культурного, духовного наследия региона", - подчеркнул Путин.

Что сделано за семь лет

Как отметили в пресс-службе, на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Карелии были направлены усилия, в частности, по улучшению транспортной доступности региона: было построено новое здание аэровокзала в аэропорту Петрозаводска, проведены работы по реконструкции железнодорожного вокзала столицы республики, отремонтированы дороги и мосты. Для развития круизного судоходства с навигации 2020 года было возобновлено круглосуточное движение судов по Беломорско-Балтийскому каналу.

В сфере промышленности возобновилось, в частности, производство на Онежском судостроительном заводе, в который было вложено около 400 млн рублей инвестиций. В ходе дальнейшей модернизации предприятия планируется построить первую в России "цифровую верфь". Были проведены также комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината и модернизация "Петрозаводскмаша".

"По инициативе госкомиссии в Карелии появились новые приоритетные проекты в сфере деревообработки", - отметили также в СБ РФ. Кроме того, возобновили работу и были введены в строй ряд новых карьеров, созданы новые производства на базе Надвоицкого алюминиевого завода, образована территория опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" и так далее. В 2020 году завершается строительство в Карелии Белопорожских ГЭС - первой в республике плотины со времен СССР.

Госкомиссия поддержала также ряд крупных проектов Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ).

К сфере деятельности госкомиссии относились и вопросы социального развития. "Ситуацию в здравоохранении Карелии в последние годы удалось изменить к лучшему, благодаря строительству новых объектов медицины в регионе практически побеждена детская смертность", - отметили в пресс-службе, добавив, что были улучшены объемы и качество оказания медпомощи. В рамках развития спортивной инфраструктуры в Карелии были открыты новый горнолыжный комплекс, региональный центр по спортивной гимнастике, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и целый ряд других объектов для занятий хоккеем, футболом, фигурным катанием и легкой атлетикой.

В Карелии за последние годы отреставрированы десятки памятников деревянного зодчества и объектов культурного наследия. Завершаются работы по капитальному ремонту защитного павильона над местом крупного скопления петроглифов "Бесовы следки", которые, являясь частью Беломорских петроглифов, входят в число наиболее крупных наскальных изображений в Северной Европе.

Как ранее отмечал глава Минпромторга РФ, возглавляющий рабочую группу по развитию промпроизводства и реализации проектов в сфере науки, природопользования, экологии и туризма Карелии, после завершения работы госкомиссии федеральный центр продолжит оказывать поддержку региону и реализуемым здесь инвестиционным проектам, в том числе через утвержденную в апреле 2020 года индивидуальную программу социально-экономического развития республики.