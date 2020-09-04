В Приморье внедрят частные проекты социального воздействия на качество жизни

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация проектов социального взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) начнется в Приморье с работы в сфере здравоохранения и социальной политики. На начальном этапе частные инициативы будут финансироваться за счет частных инвестиций, а в случае достижения результатов, власти региона компенсируют затраты, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Приморье одним из первых в России начинает реализацию проектов социального воздействия. Председатель правительства Приморья Вера Щербина утвердила план по реализации проектов социального воздействия на территории региона. Это новый формат взаимодействия власти, бизнеса и НКО, который позволит более эффективно решать задачи по улучшению качества жизни на территории края без первоначальных финансовых вложений государства. <…> Реализация в Приморье начнется с двух проектов: в сфере здравоохранения и социальной политики", - говорится в сообщении.

Региональные власти будут сопровождать частную инициативу на всем ее протяжении. "И только в том случае, если по завершении достигаются согласованные заранее результаты, в зависимости от конкретной программы - например, снижение смертности или рост количества заключивших социальный контракт, власти субъекта гарантируют компенсацию затрат инвестора и вознаграждение за работу", - разъясняют в краевом правительстве.

Планируется, что соответствующие соглашения с первыми инвесторами - ВЭБ.РФ и Почтой России - будут подписаны на форуме АСИ в Сочи, который состоится в сентябре.

Проект, инвестором которого готова выступить Почта России, предусматривает развитие подходов к дистанционному наблюдению за состоянием здоровья населения, доставку лекарственных препаратов на дом, а также увеличение объема охвата социальными услугами населения Приморского края. "В случае положительной динамики, например, роста процента прошедших диспансеризацию в пилотируемых территориях, а как следствие и сокращение смертности, проект будет считаться успешным и сможет претендовать на возмещение затрат", - отмечает руководитель краевого агентства проектного управления Николай Стецко.

Вторая инициатива связана с созданием условий по преодолению бедности малоимущими семьями с детьми с помощью заключения социального контракта. Предполагается, что сотрудники Почты России будут проводить опросы семей, рассказывать им о преимуществах социального контракта, помогать в сборе документов и сопровождать в процессе их трудоустройства. В результате этого семьи с низким доходом должны организовать свое дело, от которого будут получать гарантированную прибыль. Планируемый проектом итог - увеличение числа семей с детьми, обратившихся за мерой поддержки, в среднем на 20%.