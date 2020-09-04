В Индонезии уровень детской смертности от коронавируса стал одним из самых высоких в мире

СИНГАПУР, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень детской смертности в Индонезии от осложнений, вызванных коронавирусом, стал одним из самых высоких в мире. Об этом пишет в пятницу газета The Jakarta Post .

По данным местной независимой исследовательской группы Kawal COVID-19, в стране было подтверждено более 16 тыс. инфицированных коронавирусом в возрасте до 17 лет, из которых 145 детей и подростков умерли. "Таким образом, уровень смертности составляет 0,9%, это, например, в 45 раз выше, чем в США, где наблюдается самое большое число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом", - пояснил основатель проекта Айнун Наджиб.

Одновременно национальное общество педиатров в понедельник выступило с заявлением, согласно которому аналогичный показатель в Китае и Италии составляет менее 0,1%, а в ряде страны Европы - примерно 0,3%.

Кроме того, в Индонезии число летальных исходов среди детей и подростков в общем объеме скончавшихся от заболеваний, вызванных коронавирусом, составляет около 1,9%. Этот показатель также является одним из самых высоких в мире. В частности, как отмечает основатель Kawal COVID-19, в Соединенных Штатах детская смертность находится на уровне 0,06%.

За последние несколько дней в республике отмечается рекордный прирост новых случаев инфицированных, а также умерших от осложнений, связанных с коронавирусом. На сегодняшний день было подтверждено свыше 184 тыс. заболевших, из которых более 7,7 тыс. умерли.