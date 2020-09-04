Власти подготовили документы для присвоения Комсомольску статуса "Город трудовой доблести"

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и депутаты региональной думы подготовили документы для присвоения Комсомольску-на-Амуре статуса "Город трудовой доблести". Об этом сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

В годы Великой Отечественной войны город обеспечивал бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции для нужд фронта. Жители Комсомольска-на-Амуре несколько раз обращались к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой о содействии в присвоении городу почетного статуса. Этот вопрос поднимался заводчанами Амурского судостроительного завода, а также во время "прямой линии" с Дегтяревым в соцсетях. Глава региона сообщал, что намерен обратиться с этим вопросом напрямую к президенту РФ Владимиру Путину.

"В соответствии с федеральным законом о присвоении статуса "Город трудовой доблести", инициатива от субъекта должна быть оформлена в виде совместного ходатайства правительства края и депутатов законодательной Думы региона. Соответствующий документ подготовлен и направлен на согласование с профильными структурами. После обязательных процедур, в том числе по линии краевого парламента, пакет документов будет направлен в адрес главы государства", - говорится в сообщении.

В приложении к ходатайству подробно прописаны основания для присвоения Комсомольску-на-Амуре почетного звания. Речь идет о документальном подтверждении награждения промышленных предприятий и их работников государственными наградами за трудовые заслуги, фактов трудового героизма жителей города в годы войны. Кроме того, есть экспертное заключение Российской академии наук, подтверждающее наличие оснований для присвоения такого статуса городу.

"Начал разбираться, выяснил, что к главе государства толком никто не обращался. Рабочие спрашивают - мы собирали подписи, куда они делись? Выясняю, что вопрос затормозился. Уверен, что у комсомольчан сейчас есть все шансы получить почетный статус", - цитирует пресс-служба Дегтярева.

Авиазавод № 126 (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина) выпустил около 2,7 тыс. самолетов "Ил-4", ставших за годы войны основой дальней бомбардировочной авиации. В июле 1942 года это предприятие первым в Хабаровском крае было награждено орденом Ленина. Судостроительный завод № 199 (Амурский судозавод) строил корабли и подводные лодки, производил корпуса авиационных бомб, артиллерийских снарядов. За годы войны заводчане построили 9 военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок. В 1945 году за выполнение заданий Государственного Комитета обороны завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом многие оборонные предприятия страны.