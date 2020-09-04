Венесуэла получила 850 тыс. упаковок инсулина из России

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Гуманитарный груз, содержащий 850 тыс. упаковок инсулина, прибыл в Венесуэлу из России. Соответствующее заявление в пятницу распространил МИД Боливарианской Республики.

"В эту пятницу в страну из Российской Федерации прибыла партия из 850 тыс. упаковок с четырьмя видами инсулина", - говорится в документе. Отмечается, что в церемонии передачи груза принял участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

В июне прошлого года российская компания "Герофарм" заключила с венесуэльской Espromed Bio соглашение о сотрудничестве в области поставок и организации производства инсулина в Венесуэле. Как заявили в пресс-службе российской компании, реализация совместного проекта, который предусматривает экспорт и локализацию производства инсулина в Венесуэле, позволит в кратчайшие сроки обеспечить сотни тысяч граждан этой страны, страдающих сахарным диабетом, современными, эффективными и доступными препаратами.