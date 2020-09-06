Предприниматели Арктической зоны получат частичную компенсацию страховых взносов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в Арктической зоне. Документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Предпринимателям, работающим в Арктической зоне, возместят до 75% затрат на страховые взносы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что компенсация будет распространяться на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка. Распределением средств займется Корпорация развития Дальнего Востока.

Согласно постановлению, для получения субсидии необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. 28 августа начался прием заявок на получение статуса резидента.

Такое решение позволит поддержать резидентов Арктической зоны, создать новые рабочие места, а также поспособствует развитию экономики в макрорегионе.