Учреждения дополнительного образования Калмыкии открываются в режиме свободного посещения

ЭЛИСТА, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили второй этап снятия ограничений из-за коронавируса еще на две недели - до 20 сентября включительно, при этом разрешив учреждениям дополнительного образования возобновить работу, сообщила в воскресенье пресс-служба главы региона.

"Сохраняется действие ряда мер, связанных с соблюдением масочного режима, соблюдения социальной дистанции в общественных местах, а также ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий. Одним из пунктов указа разрешается работа свободных групп в учреждениях дополнительного образования, их деятельность будет находиться под постоянным контролем по соблюдению всех эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас они работают в дистанционном режиме, идет набор в группы. "Однако от родителей поступают запросы на работу кружков и секций очно. На прошедшем оперштабе мы обсудили эту возможность, чтобы соотнести интересы детей, их родителей и рекомендации Роспотребнадзора по организации учебного процесса. Даем возможность родителям самостоятельно принимать решение - отпускать ли своих детей на занятия в секциях и кружках", - цитирует главу Калмыкии Бату Хасикова пресс-служба.

Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер с 7 июня. Ранее этап продлили до 6 сентября включительно, при этом разрешили тренировки спортивных сборных команд республики. Продолжают действовать ограничения на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий. Исключение коснулось проведения муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября.