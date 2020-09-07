Власти Китая выявили за сутки 12 завозных случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 12 случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, все они завозные. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за последние 24 часа летальных исходов не зафиксировано, показатель смертности составляет 5,44% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 180 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 18 человек), только у двух заболевание протекает в тяжелой форме.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,34% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 85,1 тыс., за последние семь дней выявлено 86 случаев (средняя динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 3,6% в сутки). Органы эпидемиологического контроля КНР успешно отслеживают поток пассажиров, приезжающих из других стран. За время пандемии они зарегистрировали 2 585 инфицированных, прибывших из-за границы, из них 2 408 поправились.

Китайские власти не включают в общую статистику и упоминают в отдельной графе бессимптомных носителей вируса. Их в Китае насчитывается 329 (97% - завозные случаи), в том числе 17 зарегистрированы за минувший день. Порядка 43% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в южной провинции Гуандун, 13% - в провинции Фуцзянь (восток), примерно по 6% - в провинциях Хэбэй (север), Сычуань (юго-запад) и Шаньдун (восток). Туда периодически прибывают носители вируса из-за границы.

В континентальной части КНР первое место по числу инфицированных (включая как лиц с симптомами, так и без них) занимает Гуандун (около 170 человек), за ней следует Фуцзянь (порядка 50), а также город Шанхай и провинция Сычуань - там зарегистрировано примерно по 40 случаев. На территории десяти административных единиц из 31 (уровень провинции, автономного района или города центрального подчинения) заразившихся нет совсем, в остальных (не считая трех указанных выше) - от одного и до примерно 30 человек.

Согласно данным комитета, в Китае насчитывается более 5,9 тыс. человек, тесно контактировавших с инфицированными и помещенных на карантин. Везде введен пониженный уровень угрозы распространения коронавируса, за исключением нескольких районов в городе Урумчи (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района).