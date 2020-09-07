Строительство новой краевой больницы возобновилось на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство краевой больницы возобновлено на Камчатке, строители готовят начало активной фазы возведения объекта, сообщили ТАСС в краевом минстрое.

Здание краевой больницы является долгостроем. Ее строительство власти региона обещали начать еще в 2009 году, однако к работам приступили лишь пять лет спустя. В 2018 году Камчатскому краю было выделено на реализацию проекта из федерального бюджета 4,2 млрд рублей, но в итоге финансирование было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз.

"В настоящее время выполняются работы подготовительного периода - устанавливаются охранно-защитные ограждения строительной площадки, срезка растительного грунта, организация внутриплощадочных проездов, формирование песчано-гравийной смесью площадки для размещения строительного городка, а также устройства площадок под складирование материалов", - уточнили в Министерстве строительства Камчатского края.

Отмечается также, что до конца года подрядная организация приступит непосредственно к строительным работам на корпусах больницы. Общая площадь комплекса составит 80 тыс. кв. м, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 гектаров.

Как рассказала ТАСС главный врач петропавловск-камчатской поликлиники N1 Людмила Кравченко, строительство новой больницы позволит улучшить условия работы для медиков. "Мы готовы оказывать квалифицированную медпомощь нашим пациентам, но в старых помещениях на старом оборудовании делать это в разы сложнее. Поэтому строительство новой крайбольницы - большой прорыв для всей медицины полуострова", - сказала Кравченко.