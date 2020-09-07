Рабочий день во время выборов в Еврейской АО сделают укороченным

ТАСС, 7 сентября. Власти Еврейской автономной области из-за пандемии сделают укороченным рабочим днем пятницу, 11 сентября, когда в регионе начнутся выборы. Такое предложение внес врио губернатора области Ростислав Гольдштейн, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Предложение, которое внес Ростислав Гольдштейн - сделать 11 сентября укороченным рабочим днем, чтобы люди могли спокойно прийти на избирательные участки и проголосовать. Это минимизирует контакты людей на участках и сведет практически к нулю возможность заражения в процессе голосования. А также подарит людям возможность провести больше времени с родными и близкими", - говорится в распространенном релизе.

Отмечается, что некоторые избирательные комиссии работают на базе детских садов и школ, и укороченный день позволит организовать работу так, чтобы оградить детей от коронавирусной инфекции. "11 и 12 сентября, в дни досрочного голосования, мы сможем варьировать часы работы, сделать так, как удобно избирателям. Например, в пятницу до обеда будут работать детские сады, а после обеда родители благодаря укороченному дню смогут забрать детей, и мы откроем избирательный участок для голосования. А до обеда члены участковой избирательной комиссии будут работать по выездному голосованию и на дому", - приводятся в сообщении слова председателя областной избирательной комиссии Елены Саутиной.

В ЕАО будут проводиться 18 избирательных кампаний различного уровня - выборы губернатора области, довыборы в Биробиджанскую городскую думу, выборы районного собрания депутатов в Октябрьском районе и другие.

"Безопасность голосования будет обеспечена и на дому, и на избирательных участках. Благодаря тому, что мы своевременно получили деньги из областного бюджета, все необходимые средства индивидуальной защиты были закуплены в полном объеме. Все риски мы предусмотрели", - цитирует пресс-служба Саутину. Сообщается, что на всех избирательных участках в области установят камеры видеофиксации. С таким предложением также выступил Гольдштейн. Глава региона поручил и организовать работу общепита на участках.

Выборы главы региона назначены на 13 сентября. На пост главы региона претендуют врио губернатора области Гольдштейн, представитель партии "Родина" Борис Тихонов, партии "Патриоты России" Роман Куземский, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский, депутат местного законодательного собрания от "Справедливой России" Владимир Дудин. Отставку прежнего губернатора Александра Левинталя президент РФ Владимир Путин принял 12 декабря 2019 года, назначив Гольдштейна врио руководителя региона. До этого Гольдштейн являлся членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО.